Двум экс-депутатам ВР Крыма сообщили о подозрении в госизмене
Киев • УНН
КИЕВ. 20 декабря. УНН. О подозрении в совершении государственной измены сообщено двум бывшим депутатам Верховной Рады Автономной Республики Крым. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры АРК.
"Прокуратурой Автономной Республики Крым собрано достаточно доказательств и сообщено о подозрении 2 бывшим депутатам Верховной Рады Автономной Республики Крым в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 УК Украины (государственная измена)", - говорится в сообщении.
В частности, по данным прокуратуры, при их непосредственном участии незаконно принят ряд постановлений, результатом принятия которых стало вхождение территории Автономной Республики Крым в состав Российской Федерации и дальнейшая оккупация территории полуострова.
Напомним, прокуратура АРК сообщила, что по состоянию на декабрь 2017 года объявлены в розыск 75 бывших депутатов ВР АРК.