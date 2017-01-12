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Двох зловмисників затримали за вбивство таксиста на Дніпропетровщині

Двох зловмисників затримали за вбивство таксиста на Дніпропетровщині

Київ • УНН

 • 8489 перегляди

КИЇВ. 12 січня. УНН. На Дніпропетровщині поліцейські затримали двох зловмисників, які вбили таксиста. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Дніпропетровської області.

Вчора, 11 грудня правоохоронці встановили та затримали двох чоловіків, які 8 січня вбили 58-річного таксиста — жителя с. Сурсько-Литовське Дніпровського району.

Того дня до автомобіля “ZAZ SENS” на залізничному вокзалі м. Дніпра сіли двоє чоловіків, які попросили підвезти їх до м. Кам’янського. В дорозі вони змінили пункт призначення на с. Улянівка Криничанського району. Розуміючи, що в кінці маршруту їм доведеться розплачуватися за чималий кілометраж, молодики задумали позбутися водія. Завдавши потерпілому численних ударів ножем, вони перетягнули тіло померлого таксиста на заднє сидіння автомобіля та направилися до м. Жовті Води. Там зловмисники скинули тіло в каналізаційний колодязь, розташований на території колишнього заводу, а автомобіль відігнали на автостоянку.

Наразі злочинців затримано в порядку ст. 208 КПКУ. Встановлено, що чоловіки раніше судимі не були. Їм загрожує покарання за ч.1 ст. 115 (умисне вбивство) КК України, що карається позбавленням волі строком від 7 до 15 років.

 

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