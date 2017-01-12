Двух злоумышленников задержали за убийство таксиста в Днепропетровской области

Вчера 11 декабря правоохранители установили и задержали двух мужчин, которые 8 января убили 58-летнего таксиста - жителя с. Сурско-Литовское Днепровского района.

В тот день в автомобиль "ZAZ SENS" на железнодорожном вокзале г. Днепра сели двое мужчин, которые попросили подвезти их до г. Каменского. По дороге они изменили пункт назначения на с. Ульяновка Криничанского района. Понимая, что в конце маршрута им придется расплачиваться за большой километраж, молодые люди задумали избавиться от водителя. Нанеся потерпевшему множественные удары ножом, они перетащили тело умершего таксиста на заднее сиденье автомобиля и направились в г. Желтые Воды. Там злоумышленники сбросили тело в канализационный колодец, расположенный на территории бывшего завода, а автомобиль отогнали на автостоянку.

Сейчас преступники задержаны в порядке ст. 208 УПК. Установлено, что мужчины ранее судимы не были. Им грозит наказание по ч.1 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины, что карается лишением свободы сроком от 7 до 15 лет.