Двох загиблих українців знайшли в районі аварії судна "Герої Арсеналу"
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. Станом на 20 квітня за результатами рятувально-пошукових робіт в районі аварії судна "Герої Арсеналу" у Чорному морі знайдено чотирьох осіб, з них троє українців — один врятований і двоє загиблих. Про це повідомляє прес-служба департаменту консульської служби МЗС України, передає УНН.
“За результатами рятувально-пошукових робіт членів екіпажу судна „Герої Арсеналу“ станом на 20.04.17 знайдено чотирьох осіб, троє з яких — загиблі, один — врятований. За попередньою інформацією, двоє загиблих були громадянами України”, — сказано у повідомленні.
Врятований член екіпажу, громадянин України, перебуває у задовільному стані.
Як зазначається, співробітники Генерального консульства України в Ростові-на-Дону забезпечили перевезення врятованого українця до консульської установи, надали необхідну допомогу та оформили документи на повернення до України.
Рятувально-пошукові роботи продовжуються.
Нагадаємо, 19 квітня в акваторії Чорного моря в районі Керченської протоки затонуло вантажне судно “Герої Арсеналу”, на борту якого, за попередніми даними, перебувало 12 людей.
Як повідомляв УНН, у МЗС України підтвердили присутність 9 українців серед екіпажу судна “Герої Арсеналу”.