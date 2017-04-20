Двух погибших украинцев нашли в районе аварии судна "Герои Арсенала"

“По результатам спасательно-поисковых работ членов экипажа судна „Герои Арсенала“ по состоянию на 20.04.17 найдено четырех человек, трое из которых — погибшие, один — спасен. По предварительной информации, двое погибших были гражданами Украины”, — сказано в сообщении.

Спасенный член экипажа, гражданин Украины, находится в удовлетворительном состоянии.

Как отмечается, сотрудники Генерального консульства Украины в Ростове-на-Дону обеспечили перевозку спасенного украинца в консульское учреждение, оказали необходимую помощь и оформили документы на возвращение в Украину.

Спасательно-поисковые работы продолжаются.

Напомним, 19 апреля в акватории Черного моря в районе Керченского пролива затонуло грузовое судно “Герои Арсенала”, на борту которого, по предварительным данным, находились 12 человек.

Как сообщал УНН, в МИД Украины подтвердили присутствие 9 украинцев среди экипажа судна “Герои Арсенала”.