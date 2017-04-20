Двух погибших украинцев нашли в районе аварии судна "Герои Арсенала"
Киев • УНН
КИЕВ. 20 апреля. УНН. По состоянию на 20 апреля по результатам спасательно-поисковых работ в районе крушения сухогруза “Герои Арсенала” в Черном море найдено четырех человек, из них трое украинцев — один спасен и двое погибших. Об этом сообщает пресс-служба департамента консульской службы МИД Украины, передает УНН.
“По результатам спасательно-поисковых работ членов экипажа судна „Герои Арсенала“ по состоянию на 20.04.17 найдено четырех человек, трое из которых — погибшие, один — спасен. По предварительной информации, двое погибших были гражданами Украины”, — сказано в сообщении.
Спасенный член экипажа, гражданин Украины, находится в удовлетворительном состоянии.
Как отмечается, сотрудники Генерального консульства Украины в Ростове-на-Дону обеспечили перевозку спасенного украинца в консульское учреждение, оказали необходимую помощь и оформили документы на возвращение в Украину.
Спасательно-поисковые работы продолжаются.
Напомним, 19 апреля в акватории Черного моря в районе Керченского пролива затонуло грузовое судно “Герои Арсенала”, на борту которого, по предварительным данным, находились 12 человек.
Как сообщал УНН, в МИД Украины подтвердили присутствие 9 украинцев среди экипажа судна “Герои Арсенала”.