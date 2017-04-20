Двух погибших украинцев нашли в районе аварии судна "Герои Арсенала"

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 20206 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 80355 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 141063 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 111123 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 112989 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 110209 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 102512 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106454 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103122 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 150015 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Двух погибших украинцев нашли в районе аварии судна "Герои Арсенала"

Двух погибших украинцев нашли в районе аварии судна "Герои Арсенала"

Киев  •  УНН

 • 7973 просмотра

КИЕВ. 20 апреля. УНН. По состоянию на 20 апреля по результатам спасательно-поисковых работ в районе крушения сухогруза “Герои Арсенала” в Черном море найдено четырех человек, из них трое украинцев — один спасен и двое погибших. Об этом сообщает пресс-служба департамента консульской службы МИД Украины, передает УНН.

“По результатам спасательно-поисковых работ членов экипажа судна „Герои Арсенала“ по состоянию на 20.04.17 найдено четырех человек, трое из которых — погибшие, один — спасен. По предварительной информации, двое погибших были гражданами Украины”, — сказано в сообщении.

Спасенный член экипажа, гражданин Украины, находится в удовлетворительном состоянии.

Как отмечается, сотрудники Генерального консульства Украины в Ростове-на-Дону обеспечили перевозку спасенного украинца в консульское учреждение, оказали необходимую помощь и оформили документы на возвращение в Украину.

Спасательно-поисковые работы продолжаются.

Напомним, 19 апреля в акватории Черного моря в районе Керченского пролива затонуло грузовое судно “Герои Арсенала”, на борту которого, по предварительным данным, находились 12 человек.

Как сообщал УНН, в МИД Украины подтвердили присутствие 9 украинцев среди экипажа судна “Герои Арсенала”.

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