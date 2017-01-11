Двох загиблих осіб виявили під час ліквідації пожежі на Херсонщині
Київ • УНН
ХЕРСОН-КИЇВ. 11 січня. УНН. На Херсонщині сьогодні загорівся будинок в приватному секторі по вулиці Миру в селищі Рикове Генічеського району. Під час ліквідації пожежі було виявлено тіла двох людей. Про це повідомляє УНН з посиланням на ГУ ДСНС України у Херсонській області.
До місця надзвичайної події виїхало 1-е відділення 7-ї пожежно-рятувальної частини. Прибувши за місцем виклику вогнеборці невідкладно приступили до ліквідації загоряння. Через сильну задимленість пожежні працювали в газодимозахисних апаратах. Вже о 8:25 осередок займання було локалізовано, а о 09:20 на площі 60 кв.м ліквідовано повністю.
Ймовірна причина пожежі – коротке замикання електропроводки. Під час ліквідації надзвичайної події у будинку були виявлені тіла двох осіб чоловічої і жіночої статі відповідно 1965 і 1969 р. н.. Причина їх смерті буде визначена після судово-медичної експертизи.