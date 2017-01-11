Двух погибших обнаружили во время ликвидации пожара в Херсонской области

К месту чрезвычайного происшествия выехало первое отделение 7-й пожарно-спасательной части. Прибыв по месту вызова пожарные незамедлительно приступили к ликвидации возгорания. Из-за сильной задымленности пожарные работали в газодымозащитных аппаратах. Уже в 8:25 очаг возгорания был локализован, а в 09:20 на площади 60 кв.м ликвидированы полностью.

Предполагаемая причина пожара - короткое замыкание электропроводки. Во время ликвидации чрезвычайного происшествия в доме были обнаружены тела двух лиц мужского и женского пола соответственно 1965 и 1969 г.р. Причина их смерти будет определена после судебно-медицинской экспертизы.