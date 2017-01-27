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Двох військовослужбовців-контрактників засудили за вбивство таксиста

Двох військовослужбовців-контрактників засудили за вбивство таксиста

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 січня. УНН. Святошинський районний суд Києва засудив двох військовослужбовців військової служби за контрактом (Нацгвардії та Збройних Сил України), а також цивільну особу, які восени 2015 року вбили таксиста. Про це УНН повідомили в прес-службі військової прокуратури Центрального регіону.

Установлено, що двоє військовослужбовців разом із знайомим домовились поїхати за межі міста та потренуватись стріляти з пістолету травматичної дії “ПГТ 790”. Використавши таксі, вони направилися до лісу.

Пізніше між зазначеними особами виникла словесна перепалка з таксистом, яка переросла у бійку. Внаслідок чого водію було завдано ножові та вогнепальні поранення від яких таксист помер.

Залишивши потерпілого в лісі, троє обвинувачених заволоділи його автомобілем та направились до Києва, де згодом їх затримали правоохоронці.

Свою вину в суді обвинувачені визнали та щиро розкаялися. Їх визнано винними за ч.2 ст.121(умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого), ч.1 ст.289 (незаконне заволодіння транспортним засобом), ч.2 ст.122 (умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження, що спричинило тривалий розлад здоров’я, з метою залякування потерпілого), ч. 3 ст. 135 (свідоме залишення без допомоги, що спричинило смерть особи) , ч.2 ст.125 (умисне легке тілесне ушкодження, що спричинило короткочасний розлад здоров’я) КК України.

Відтак, вироком суду двох військовослужбовців засуджено відповідно до 8 та 5 років позбавлення волі, а третього співучасника — до 4 років позбавлення волі.

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