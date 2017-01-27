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Двух военнослужащих-контрактников осудили за убийство таксиста

Двух военнослужащих-контрактников осудили за убийство таксиста

Киев • УНН

 • 11712 просмотра

КИЕВ. 27 января. УНН. Святошинский районный суд Киева приговорил двух военнослужащих военной службы по контракту (Нацгвардии и Вооруженных Сил Украины), а также гражданское лицо, которые осенью 2015 года убили таксиста. Об этом УНН сообщили в пресс-службе военной прокуратуры Центрального региона.

Установлено, что двое военнослужащих вместе со знакомым договорились поехать за город и потренироваться стрелять из пистолета травматического действия "ПГТ 790". Использовав такси, они направились в лес.

Позже между указанными лицами возникла словесная перепалка с таксистом, которая переросла в драку. В результате водителю были нанесены ножевые и огнестрельные ранения от которых таксист скончался.

Оставив потерпевшего в лесу, трое обвиняемых завладели его автомобилем и направились в Киев, где впоследствии их задержали правоохранители.

Свою вину в суде обвиняемые признали и искренне раскаялись. Они признаны виновными по ч.2 ст.121 (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего), ч.1 ст.289 (незаконное завладение транспортным средством), ч.2 ст.122 (умышленное средней тяжести телесное повреждение, повлекшее длительное расстройство здоровья, с целью запугивания потерпевшего), ч. 3 ст. 135 (сознательное оставление без помощи, повлекшее смерть человека), ч.2 ст.125 (умышленное легкое телесное повреждение, повлекшее кратковременное расстройство здоровья) УК Украины.

Поэтому приговором суда двое военнослужащих приговорены соответственно к 8 и 5 лет лишения свободы, а третьего соучастника - к 4 годам лишения свободы.

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