Військових затримали на Донбасі за завдання тілесних ушкоджень цивільному

"Штаб АТО повідомляє, що, на жаль, у місті Попасна було затримано військовослужбовців Збройних сил України. Попередньо встановлено, що військовослужбовці завдали тілесних ушкоджень цивільній особі", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, військовою службою правопорядку проводиться перевірка за цим фактом та у взаємодії з співробітниками Національної поліції з’ясовуються обставини та причини події.

"Командування категорично засуджує негідну поведінку. Такий вчинок руйнує довіру до військовослужбовців та паплюжить звитягу й мужність усіх воїнів, які захищають мир та єдність нашої країни від російсько-окупаційних загарбників. Таким не місце у лавах Збройних сил України і вони мають відповісти відповідно до закону", - додали у штабі АТО.

Нагадаємо, військовий автомобіль на Донбасі зіткнувся із моторолером, загинув цивільний.