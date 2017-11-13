Військових затримали на Донбасі за завдання тілесних ушкоджень цивільному
Київ • УНН
КИЇВ. 13 листопада. УНН. У місті Попасна Луганської області затримано військовослужбовців Збройних сил України за завдання тілесних ушкоджень цивільній особі. Про це УНН повідомили у прес-центрі штабу АТО.
"Штаб АТО повідомляє, що, на жаль, у місті Попасна було затримано військовослужбовців Збройних сил України. Попередньо встановлено, що військовослужбовці завдали тілесних ушкоджень цивільній особі", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, військовою службою правопорядку проводиться перевірка за цим фактом та у взаємодії з співробітниками Національної поліції з’ясовуються обставини та причини події.
"Командування категорично засуджує негідну поведінку. Такий вчинок руйнує довіру до військовослужбовців та паплюжить звитягу й мужність усіх воїнів, які захищають мир та єдність нашої країни від російсько-окупаційних загарбників. Таким не місце у лавах Збройних сил України і вони мають відповісти відповідно до закону", - додали у штабі АТО.
Нагадаємо, військовий автомобіль на Донбасі зіткнувся із моторолером, загинув цивільний.