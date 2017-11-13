Военных задержали на Донбассе за нанесение телесных повреждений гражданскому

"Штаб АТО сообщает, что, к сожалению, в городе Попасная задержали военнослужащих Вооруженных сил Украины. Предварительно установлено, что военнослужащие нанесли телесные повреждения гражданскому лицу", - говорится в сообщении.

Как отмечается, военной службой правопорядка проводится проверка по данному факту и во взаимодействии с сотрудниками Национальной полиции выясняются обстоятельства и причины произошедшего.

"Командование категорически осуждает недостойное поведение. Такой поступок разрушает доверие к военнослужащим и порочит отвагу и мужество всех воинов, которые защищают мир и единство нашей страны от российско-оккупационных захватчиков. Таким не место в рядах Вооруженных сил Украины и они должны ответить в соответствии с законом" , - добавили в штабе АТО.

Напомним, военный автомобиль на Донбассе столкнулся с мотороллером, погиб гражданский.