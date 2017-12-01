Двох важкопоранених військовослужбовців евакуювали до Дніпра вертольотом
Київ • УНН
КИЇВ. 2 грудня. УНН. Сьогодні в Дніпро військовим вертольотом евакуювали двох українських військових з важкими пораненнями на апаратах штучної вентиляції легень. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомила радник голови Дніпропетровської ОДА Тетяна Губа, передає УНН.
“Сьогодні в Дніпро військовим вертольотом у супроводі завідуючої реанімаційним відділенням нашого військового госпіталя полковника медичної служби Ольги Полякової і військового лікаря Івана Шаповалова евакуйовані двоє з важкими пораненнями на апаратах штучної вентиляції легень і один хворий захисники”, — йдеться в повідомленні.
Зазначено, що військових було направлено в лікарню Мечнікова.
“Також відбулася евакуація декількох хворих захисників залізничним транспортом у супроводі військового медика 66- го ВМГ”, — додала вона.
Як повідомляв УНН, бойовики з початку доби 10 разів порушили режим тиші на Донбасі.