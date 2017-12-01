Двух тяжелораненых военнослужащих эвакуировали в Днепр вертолетом

“Сегодня в Днепр военным вертолетом в сопровождении заведующей реанимационным отделением нашего военного госпиталя полковника медицинской службы Ольги Поляковой и военного врача Ивана Шаповалова эвакуированы двое с тяжелыми ранениями на аппаратах искусственной вентиляции легких и один больной защитники”, — говорится в сообщении.

Указано, что военных было направлено в больницу Мечникова.

“Также состоялась эвакуация нескольких больных защитников железнодорожным транспортом в сопровождении военного медика 66-го ВМГ”, — добавила она.

Как сообщал УНН, боевики с начала суток 10 раз нарушили режим тишины в Донбассе.