Двох республіканців звинувачують у приховуванні пожертвувань з РФ на кампанію Трампа
Київ • УНН
КИЇВ. 21 вересня. УНН. Двох політтехнологів Республіканської партії США в понеділок, 20 вересня, звинуватили в незаконному фінансуванні з-за кордону виборчої кампанії колишнього президента Дональда Трампа в 2016 році. Про це повідомляє УНН із посиланням на Politico.
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Згідно з обвинувальним висновком, оприлюдненим у федеральному суді округу Колумбія, Джессі Бентон і Даг Уід вступили в змову з метою незаконно переправити десятки тисяч доларів, що належали громадянину Росії, на вибори президента США. Американське законодавство забороняє іноземним громадянам жертвувати гроші на президентські виборчі кампанії.
Ім’я росіянина не розголошується
Як випливає з обвинувального висновку, Бентон і Уід допомогли громадянину РФ отримати квиток на політичний захід зі збору коштів для виборчої кампанії Трампа в Пенсільванії в вересні 2016 року.
Росіянин, ім’я якого в обвинувальному висновку не вказується, пожертвував 25 тисяч доларів комітетам, пов’язаним з Трампом, щоб взяти участь у заході.
При цьому дійсне джерело цих коштів на передвиборчу кампанію Трамп приховали, а платіж був таємно проведений через Бентона, що видав себе за донора.
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За даними агентства AP, росіянин перевів в політичну консалтингову фірму Бентона 100 тисяч доларів. Оплата була проведена через підроблений рахунок-фактуру за “консультаційні послуги”. Відзначається, що Бентон перевів зі своєю особистою кредитної картки 25 тисяч доларів об’єднаному комітету зі збору коштів, залишивши собі 75 тисяч.
Бентону й Уіду пред’явлено звинувачення в змові з метою вимагання та організації незаконного пожертвування на виборчу кампанію з боку іноземного громадянина, а також подачі неправдивих записів у Федеральну виборчу комісію.
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