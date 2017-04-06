Двох поранених під час сутичок в центрі Полтави прооперували
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. Двох чоловіків, які отримали ножові поранення під час сутичок в центрі Полтави біля “газетної арки” прооперували. Вони виявилися бійцями АТО. Про це у соціальній мережі повідомила волонтер Наталія Гранчак, передає УНН.
За її словами, одному з поранених Олександру Кобі зробили дві операції.
“Операції у Сашка щойно завершилися. Переводять в реанімацію. Все слава Богу! Стан важкий, але головне, що живий і ми прорвемося! У другого постраждалого Дмитра теж щойно завершилася операція. Дмитро теж атовець”, — зазначила Н.Гранчак.
Завтра о 9.00 в обласній на станції переливання крові всі охочі зможуть здати кров для потерпілих.
Як повідомляв УНН, біля “газетної арки” в центрі Полтави між представниками приватної охоронної фірми виникла сутичка, під час якої бувзастосований сльозоточивий газ.