Двух раненых во время столкновений в центре Полтавы прооперировали
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. Двух мужчин, которые получили ножевые ранения во время столкновений в центре Полтавы возле “газетной арки” прооперировали. Они оказались бойцами АТО. Об этом в социальной сети сообщила волонтер Наталья Гранчак, передает УНН.
По ее словам, одному из раненых Александру Коби сделали две операции.
“Операции у Саши только завершились. Переводят в реанимацию. Все слава Богу! Состояние тяжелое, но главное, что жив и мы прорвемся! У второго пострадавшего Дмитрия тоже только что завершилась операция. Дмитрий тоже атовець”, — отметила Н.Гранчак.
Завтра в 9.00 в областной на станции переливания крови все желающие смогут сдать кровь для пострадавших.
Как сообщал УНН, у “газетной арки” в центре Полтавы между представителями частной охранной фирмы возникла потасовка , во время которой был применен слезоточивый газ.