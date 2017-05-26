Двох поліцейських затримали на хабарі в центральному парку Рівного

Гроші двом правоохоронцям передавали у центральному парку ім.Шевченка у Рівному.

“За попередніми даними, незаконну винагороду вимагали в громадянки, щоб не притягувати її до кримінальної відповідальності за купівлю краденого велосипеда. За цим фактом порушене кримінальне провадження за ст.368 ККУ (одержання хабара)”, — повідомили правоохоронці.

Нагадаємо, 26 травня Волинського екс-суддю спіймали на хабарництві.