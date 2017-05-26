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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 28245 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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Двох поліцейських затримали на хабарі в центральному парку Рівного

Київ • УНН

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РІВНЕ-КИЇВ. 26 травня. УНН. Двох працівників карного розшуку міського відділу поліції Рівного затримали співробітники СБУ на отриманні 1 тис. дол. Цю інформацію кореспонденту УНН підтвердили в прес-службі управління СБУ у Рівненській обл.

Двох поліцейських затримали на хабарі в центральному парку Рівного

Гроші двом правоохоронцям передавали у центральному парку ім.Шевченка у Рівному.

“За попередніми даними, незаконну винагороду вимагали в громадянки, щоб не притягувати її до кримінальної відповідальності за купівлю краденого велосипеда. За цим фактом порушене кримінальне провадження за ст.368 ККУ (одержання хабара)”, — повідомили правоохоронці.

Нагадаємо, 26 травня Волинського екс-суддю спіймали на хабарництві.

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