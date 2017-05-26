Двох поліцейських затримали на хабарі в центральному парку Рівного
Київ • УНН
РІВНЕ-КИЇВ. 26 травня. УНН. Двох працівників карного розшуку міського відділу поліції Рівного затримали співробітники СБУ на отриманні 1 тис. дол. Цю інформацію кореспонденту УНН підтвердили в прес-службі управління СБУ у Рівненській обл.
Гроші двом правоохоронцям передавали у центральному парку ім.Шевченка у Рівному.
“За попередніми даними, незаконну винагороду вимагали в громадянки, щоб не притягувати її до кримінальної відповідальності за купівлю краденого велосипеда. За цим фактом порушене кримінальне провадження за ст.368 ККУ (одержання хабара)”, — повідомили правоохоронці.
Нагадаємо, 26 травня Волинського екс-суддю спіймали на хабарництві.