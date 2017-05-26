Двух полицейских задержали на взятке в центральном парке Ровно
Киев • УНН
РОВНО-КИЕВ. 26 мая. УНН. Двух работников уголовного розыска городского отдела полиции Ровно задержали сотрудники СБУ на получении 1 тыс. долл. Эту информацию корреспонденту УНН подтвердили в пресс-службе управления СБУ в Ровенской обл.
Деньги двум правоохранителям передавали в центральном парке им.Шевченко в Киеве.
“По предварительным данным, незаконное вознаграждение требовали у гражданки, чтобы не привлекать ее к уголовной ответственности за покупку краденого велосипеда. По данному факту возбуждено уголовное производство по ст.368 УК (получение взятки) ”, - сообщили правоохранители.
Напомним, 26 мая Волынского экс-судью поймали на взяточничестве .