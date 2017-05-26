Двух полицейских задержали на взятке в центральном парке Ровно

Деньги двум правоохранителям передавали в центральном парке им.Шевченко в Киеве.

“По предварительным данным, незаконное вознаграждение требовали у гражданки, чтобы не привлекать ее к уголовной ответственности за покупку краденого велосипеда. По данному факту возбуждено уголовное производство по ст.368 УК (получение взятки) ”, - сообщили правоохранители.

Напомним, 26 мая Волынского экс-судью поймали на взяточничестве .