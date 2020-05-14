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Двох поліцейських запідозрили у розтраті понад 850 тисяч гривень

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 травня. УНН. На Харківщині повідомили про підозру колишньому заступнику начальника ГУ Нацполіції в Харківській області та колишньому провідному інженеру одного із відділів ГУ Нацполіції в Харківській області у розтраті понад 850 тисяч гривень під час ремонту службового транспорту. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ДБР.

Двох поліцейських запідозрили у розтраті понад 850 тисяч гривень

“Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, повідомили про підозру колишньому заступнику начальника ГУ Нацполіції в Харківській області та колишньому провідному інженеру одного із відділів ГУ Нацполіції в Харківській області. Правоохоронці підозрюються у розтраті майна шляхом зловживання службовим становищем, вчиненому в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України)”, — сказано у повідомленні.

За даними слідства, у 2018 році заступник начальника ГУ Нацполіції систематично здійснював перерахунок бюджетних коштів одному із підприємств за фіктивний ремонт та сервісне обслуговування службового автотранспорту. Його підлеглий у свою чергу погоджував та передавав на підпис керівництву акти виконаних робіт, знаючи, що ремонтні роботи не проводилися. У результаті неправомірних дій правоохоронців відбулася розтрата бюджетних коштів на суму понад 850 тисяч гривень.

У разі доведення вини, підозрюваним загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у Києві судитимуть колишнього заступника міністра Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, який підозрюється у розтраті 23,7 млн гривень.

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