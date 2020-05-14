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Двух полицейских заподозрили в растрате более 850 тыс. гривен

Киев • УНН

 • 11831 просмотра

КИЕВ. 14 мая. УНН. В Харьковской области сообщили о подозрении бывшему заместителю начальника ГУ Нацполиции в Харьковской области и бывшему ведущему инженеру одного из отделов ГУ Нацполиции в Харьковской области в растрате более 850 тыс. гривен при ремонте служебного транспорта. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Двух полицейских заподозрили в растрате более 850 тыс. гривен

"Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Полтаве, сообщили о подозрении бывшему заместителю начальника ГУ Нацполиции в Харьковской области и бывшему ведущему инженеру одного из отделов ГУ Нацполиции в Харьковской области. Правоохранители подозреваются в растрате имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенном в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины)", - сказано в сообщении.

По данным следствия, в 2018 году заместитель начальника ГУ Нацполиции систематически осуществлял перерасчет бюджетных средств одному из предприятий за фиктивный ремонт и сервисное обслуживание служебного автотранспорта. Его подчиненный в свою очередь согласовал и передавал на подпись руководству акты выполненных работ, зная, что ремонтные работы не проводились. В результате неправомерных действий правоохранителей состоялась растрата бюджетных средств на сумму свыше 850 тыс. гривен.

В случае доказательства вины, подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и с конфискацией имущества.

Напомним, в Киеве будут судить бывшего заместителя министра Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, который подозревается в растрате 23700000 гривен.

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