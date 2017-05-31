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Двох поліцейських судитимуть у Чернівцях за підкуп прокурора

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 травня. УНН. Обвинувальний акт щодо двох поліцейських та їх посередника, підозрюваних у спробі підкупу військового прокурора, скеровано до Шевченківського районного суду м. Чернівці для розгляду по суті. Про це передає УНН з посиланням на прес-службу військової прокуратури Західного регіону України.

Двох поліцейських судитимуть у Чернівцях за підкуп прокурора

Військова прокуратура Західного регіону України завершила досудове розслідування в кримінальному провадженні за підозрою групи осіб – начальника управління внутрішньої безпеки в Чернівецькій області департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України, його заступника та адвоката – у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 369, ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України.

"Обвинувальний акт у кримінальному провадженні скеровано до Шевченківського районного суду м. Чернівці для розгляду по суті", - йдеться у повідомленні.

Слідчими встановлено, що указані правоохоронці разом із адвокатом вимагали в батька підозрюваного грошові кошти в розмірі 11 тис. дол. США, обіцяючи вплинути на прийняття службовими особами військової прокуратури Чернівецького гарнізону рішення щодо перекваліфікації дій підозрюваного. 

Зокрема, частину хабара в розмірі 5 тис. дол. США офіцери поліції планували передати військовому прокурору, а решту 6 тис. дол. США розділити між собою та адвокатом.

Прокурор, будучи людиною принциповою та професійною, одразу ж звернувся з відповідним рапортом до керівництва військової прокуратури Західного регіону України.

Саме під час передачі 3 листопада 2016 року прокурору гарнізону частини неправомірної вигоди в розмірі 5 тис. дол. США зловмисників було затримано.

Як повідомляв УНН 29 травня, підозрюваних у хабарництві капітана та майора поліції Рівненщини взяли під варту.

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