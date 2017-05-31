Двох поліцейських судитимуть у Чернівцях за підкуп прокурора

КИЇВ. 31 травня. УНН. Обвинувальний акт щодо двох поліцейських та їх посередника, підозрюваних у спробі підкупу військового прокурора, скеровано до Шевченківського районного суду м. Чернівці для розгляду по суті. Про це передає УНН з посиланням на прес-службу військової прокуратури Західного регіону України.