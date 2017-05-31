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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Двоих полицейских будут судить в Черновцах за подкуп прокурора

Киев • УНН

 • 9808 просмотра

КИЕВ. 31 мая. УНН. Обвинительный акт в отношении двух полицейских и их посредника, подозреваемых в попытке подкупа военного прокурора, направлен в Шевченковский районный суд г. Черновцы для рассмотрения по существу. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Западного региона Украины.

Двоих полицейских будут судить в Черновцах за подкуп прокурора

Военная прокуратура Западного региона Украины завершила досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению группы лиц - начальника управления внутренней безопасности в Черновицкой области департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины, его заместителя и адвоката - в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 369, ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины.

"Обвинительный акт в уголовном производстве направлен в Шевченковский районный суд г. Черновцы для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.

Следователями установлено, что указанные правоохранители вместе с адвокатом требовали у отца подозреваемого денежные средства в размере 11 тыс. долл. США, обещая повлиять на принятие должностными лицами военной прокуратуры Черновицкого гарнизона решение о переквалификации действий подозреваемого.

В частности, часть взятки в размере 5 тыс. долл. США офицеры полиции планировали передать военному прокурору, а остальные 6 тыс. долл. США разделить между собой и адвокатом.

Прокурор, будучи человеком принципиальным и профессиональным, сразу же обратился с соответствующим рапортом к руководству военной прокуратуры Западного региона Украины.

Именно во время передачи 3 ноября 2016 года прокурору гарнизона части неправомерной выгоды в размере 5 тыс. долл. США злоумышленники были задержаны.

Как сообщал УНН 29 мая, подозреваемых во взяточничестве капитана и майора полиции в Ровенской области взяли под стражу.

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