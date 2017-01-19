Двох підозрюваних у справі посла РФ арештували в Туреччині

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Київ • УНН

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КИЇВ. 19 січня. УНН. Суд Анкари виніс рішення про арешт двох затриманих у рамках розслідування замаху проти посла Росії в Туреччині Андрія Карлова, передає УНН з посиланням на Anadolu.

Один із заарештованих "в зв’язку з причетністю до FETÖ" - співробітник поліції Серджан Башар.

Загалом прокуратурою турецької столиці напередодні були допитані кілька підозрюваних в причетності до замаху.

Поряд з С.Башаром на запитання слідчих відповідали підприємець Енес Асім Сілін, адвокат Серкан О., співробітник поліції Гасан Т. і викладач вузу Абдулькадир Ш.

Після допиту Абдулькадир Ш. був звільнений з-під варти, тоді як Серджан Башар і Енес Асім Сілін за рішенням суду арештовані і відправлені до в’язниці “Синджан”.

При цьому Серкан О. і Гасан Т. були звільнені під підписку про невиїзд.

Турецькі слідчі, як повідомляється, з’ясували, що співробітник поліції Серджан Башар є активістом FETÖ, до якої влада країни відносить послідовників послідовників релігійного проповідника Фетхуллаха Гюлена, який живе у США. За даними слідства, арештований поліцейський “курирував” прихильників FETÖ з числа курсантів поліцейської школи імені Рушту Унсал в Ізмірі, де навчався і вбивця російського посла - Мевлют Мерт Алтинташ.

При цьому вкзано, що будинок в кварталі Деметевлер в Анкарі, де прописався М.Алтинташ, також належав Серджану Башару.

Напад на А.Карлова стався 19 грудня під час виступу на відкритті виставки “Росія очима турків”. Нападник був убитий під час поліцейської операції. Російський посол помер від отриманих поранень.

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