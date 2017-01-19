Двух подозреваемых по делу посла РФ арестовали в Турции
Киев • УНН
КИЕВ. 19 января. УНН. Суд Анкары вынес решение об аресте двух задержанных в рамках расследования покушения на посла России в Турции Андрея Карлова, передает УНН со ссылкой на Anadolu.
Один из арестованных "в связи с причастностью к FETÖ" - сотрудник полиции Серджан Башар.
В общем прокуратурой турецкой столицы накануне были допрошены несколько подозреваемых в причастности к покушению.
Наряду с С.Башаром на вопросы следователей отвечали предприниматель Энес Асим Силин, адвокат Серкан О., сотрудник полиции Гасан Т. и преподаватель вуза Абдулькадир Ш.
После допроса Абдулькадир Ш. был освобожден из-под стражи, тогда как Серджан Башар и Энес Асим Силин по решению суда арестованы и отправлены в тюрьму "Синджан".
При этом Серкан О. и Гасан Т. были освобождены под подписку о невыезде.
Турецкие следователи, как сообщается, выяснили, что сотрудник полиции Серджан Башар является активистом FETÖ, к которой власти страны относит последователей последователей религиозного проповедника Фетхуллаха Гюлена, который живет в США. По данным следствия, арестованный полицейский "курировал" сторонников FETÖ из числа курсантов полицейской школы имени Рушту Унсал в Измире, где учился и убийца российского посла - Мевлют Мерт Алтинташ.
При этом указано, что дом в квартале Деметевлер в Анкаре, где прописался М.Алтинташ, также принадлежал Серджану Башару.
Нападение на А.Карлова состоялось 19 декабря во время выступления на открытии выставки "Россия глазами турок". Нападавший был убит во время полицейской операции. Российский посол скончался от полученных ранений.