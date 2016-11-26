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Двох патрульних у Запоріжжі затримали на хабарі

Київ • УНН

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ЗАПОРІЖЖЯ-КИЇВ. 26 листопада. УНН. Управління внутрішньої безпеки спільно із обласною прокуратурою та керівним складом управління патрульної поліції в місті Запоріжжі затримало двох патрульних за вимагання неправомірної вигоди. Про це кореспонденту УНН стало відомо з власних джерел у правоохоронних органах.

Двох патрульних у Запоріжжі затримали на хабарі

Так, задокументовано 6 епізодів отримання неправомірної вигоди від громадянина, який займався незаконною вирубкою дерев, щоденна плата складала 500 грн.

Один з патрульних — старший сержант поліції — був затриманий при отриманні грошових коштів в розмірі 2 тис. 500 грн. на місці передачі грошових коштів, які були помічені спеціальною люмінісцентною фарбою, затримання проводилось на автомобільній стоянці супермаркету, інспектор був в цивільному одязі.

Другий — старший лейтенант — був затриманий в кабінеті заступника начальника УПП в м.Запоріжжі ДПП.

Обидва інспектори мали сьогодні заступати на нічну зміну. Окрім того, один із затриманих, зізнався, що сьогодні вживав наркотичні засоби (метамфетамін).

Відомо також, що обидва затриманих до реформи правоохоронних органів працювали в міліції.

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