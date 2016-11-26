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Двух патрульных в Запорожье задержали на взятке

Киев • УНН

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ЗАПОРОЖЬЕ-КИЕВ. 26 ноября. УНН. Управление внутренней безопасности совместно с областной прокуратурой и руководящим составом управления патрульной полиции в городе Запорожье задержало двух патрульных за вымогательство неправомерной выгоды. Об этом корреспонденту УНН стало известно из собственных источников в правоохранительных органах.

Двух патрульных в Запорожье задержали на взятке

Так, задокументировано 6 эпизодов получения неправомерной выгоды от гражданина, который занимался незаконной вырубкой деревьев, ежедневная плата составляла 500 грн.

Один из патрульных - старший сержант полиции - был задержан при получении денежных средств в размере 2 тыс. 500 грн. на месте передачи денежных средств, которые были помечены специальной люминесцентной краской, задержание проводилось на автомобильной стоянке супермаркета, инспектор был в гражданской одежде.

Второй - старший лейтенант - был задержан в кабинете заместителя начальника УПП в г. Запорожье ГЧП.

Оба инспектора должны были сегодня заступать на ночную смену. Кроме того, один из задержанных признался, что сегодня употреблял наркотические средства (метамфетамин).

Известно также, что оба задержанных до реформы правоохранительных органов работали в милиции.

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