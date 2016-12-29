Двох неповнолітніх затримали за розбійний напад у храмі в Києві

До поліції надійшло повідомлення про вчинення розбійного нападу на території храму.

На місці події до правоохоронців звернулася 62-річна послушниця. За її словами, близько 17:30, коли пенсіонерка знаходилася у підвальному приміщенні церкви, до неї підійшли двоє хлопців, які завдали їй тілесні ушкодження та під погрозою ножа заволоділи скринькою для пожертв з грошовими коштами.

Невдовзі неподалік від місця скоєння злочину затримали двох 13-річних підлітків. У вчиненому вони зізналися повністю.

Слідчим відділом поліції розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст.187 (розбій) КК України. З неповнолітніми правопорушниками наразі працюють слідчі.