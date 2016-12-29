Двух несовершеннолетних задержали за разбойное нападение в храме в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 29 декабря. УНН. Оперативники задержали двух несовершеннолетних за совершение разбойного нападения в храме в Киеве. Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции Киева.
В полицию поступило сообщение о совершении разбойного нападения на территории храма.
На месте происшествия в полицию обратилась 62-летняя послушница. По ее словам, около 17:30, когда пенсионерка находилась в подвальном помещении церкви, к ней подошли двое парней, которые нанесли ей телесные повреждения и под угрозой ножа завладели ящиком для пожертвований с денежными средствами.
Вскоре недалеко от места совершения преступления задержали двух 13-летних подростков. В содеянном они признались полностью.
Следственный отдел полиции начал уголовное производство по ч.2 ст.187 (разбой) УК Украины. С несовершеннолетними правонарушителями сейчас работают следователи.