Двох львівських прикордонників затримали на хабарі
Київ • УНН
КИЇВ. 4 лютого. УНН. Двох львівських прикордонників — керівників середньої ланки — затримала на хабарі Служба безпеки України спільно з Військовою прокуратурою та внутрішньої безпекою ДПС. Про це УНН повідомляє із посиланням на прес-службу СБУ.
Здирники вимагали від підприємця дві тисячі доларів за неперешкоджання у переміщенні товарно-матеріальних цінностей на митну територію України.
Оперативники спецслужби затримали зловмисників під час одержання частини неправомірної вигоди у 800 дол. Під час обшуку у кабінеті одного із затриманих правоохоронці виявили 14 тис. 400 доларів та 350 євро.
Слідчі дії та обшуки тривають.
Нагадаємо, Печерським районним судом Києва директору одного із департаментів Національного банку України, якого нещодавно було затримано під час отримання неправомірної вигоди, обрано міру запобіжного заходу у виді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 800 тис. грн.