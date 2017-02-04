Двух львовских пограничников задержали на взятке
Киев • УНН
КИЕВ. 4 февраля. УНН. Двух львовских пограничников - руководителей среднего звена - задержала на взятке Служба безопасности Украины совместно с Военной прокуратурой и внутренней безопасности ГНС. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Вымогатели требовали от предпринимателя две тысячи долларов за непрепятствование в перемещении товарно-материальных ценностей на таможенную территорию Украины.
Оперативники спецслужбы задержали злоумышленников во время получения части неправомерной выгоды в 800 долл. Во время обыска в кабинете одного из задержанных правоохранители обнаружили 14 тыс. 400 долларов и 350 евро.
Следственные действия и обыски продолжаются.
Напомним, Печерский районный суд Киева директору одного из департаментов Национального банка Украины, который недавно был задержан во время получения неправомерной выгоды, избранл меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 800 тыс. грн.