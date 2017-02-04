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Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине
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Двух львовских пограничников задержали на взятке

Киев • УНН

 • 9599 просмотра

КИЕВ. 4 февраля. УНН. Двух львовских пограничников - руководителей среднего звена - задержала на взятке Служба безопасности Украины совместно с Военной прокуратурой и внутренней безопасности ГНС. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Двух львовских пограничников задержали на взятке

Вымогатели требовали от предпринимателя две тысячи долларов за непрепятствование в перемещении товарно-материальных ценностей на таможенную территорию Украины.

Оперативники спецслужбы задержали злоумышленников во время получения части неправомерной выгоды в 800 долл. Во время обыска в кабинете одного из задержанных правоохранители обнаружили 14 тыс. 400 долларов и 350 евро.

Следственные действия и обыски продолжаются.

Напомним, Печерский районный суд Киева директору одного из департаментов Национального банка Украины, который недавно был задержан во время получения неправомерной выгоды, избранл меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 800 тыс. грн.

Украинские Национальные Новости

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