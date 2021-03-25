Двох колишніх посадовців з зовнішньої розвідки судитимуть за мільйонну схему на тендері
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Справу завдання 2,2 млн грн збитків Службі зовнішньої розвідки скеровано до суду, судитимуть трьох осіб, зокрема, двох колишніх посадовців СЗР. Обвинувачені ознайомлювалися з матеріалами справи майже рік. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу НАБУ.
Цитата:
“НАБУ та САП закінчили розслідування факту завдання 2,2 млн грн шкоди Службі зовнішньої розвідки України. 25 березня 2021 року обвинувальний акт стосовно трьох осіб скеровано до суду”, — йдеться у повідомленні.
Деталі
Серед обвинувачених:
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- ексзаступник голови Служби зовнішньої розвідки України — ч. 2 ст. 364 (“Зловживання владою або службовим становищем”) КК України;
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- експосадовець СЗР — ч. 2 ст. 364 (“Зловживання владою або службовим становищем”) КК України;
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- в.о. директора держпідприємства — ч. 2 ст. 364 (“Зловживання владою або службовим становищем”), ч. 5 ст. 191 (“Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем”), ч. 1 ст. 209, ч. 4 ст. 358 КК України.
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"Слідство встановило, що обвинувачені у період з серпня по грудень 2014 року, зловживаючи своїм службовим становищем, організували державну закупівлю. У результаті СЗР України уклала з договір на постачання обладнання із одним із державних підприємств, яке не могло виконати домовленість. Всупереч нормативним документам СЗР України внесла повну передплату, а обладнання не отримала", - вказали у НАБУ.
Кошти, які держпідприємство отримало від СЗР за непоставлене обладнання, як зазначається, "його керівник легалізував, перерахувавши компаніям із ознаками фіктивності".
Внаслідок таких дій інтересам держави в особі СЗР завдано 2,2 млн грн збитків, що встановлено висновком економічної експертизи, додали у бюро.
Що було раніше
25 лютого 2020 року учасникам злочину повідомили про підозру.
16 квітня 2020 року стороні захисту відкрили матеріали слідства для ознайомлення.
Розслідування вказаних фактів детективи НАБУ здійснювали з жовтня 2016 року.