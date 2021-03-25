Двух бывших чиновников из внешней разведки будут судить за миллионную схему на тендере

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 25 марта. УНН. Дело нанесения 2,2 млн грн убытков Службе внешней разведки направлено в суд, будут судить трех человек, в том числе, двух бывших должностных лиц СВР. Обвиняемые знакомились с материалами дела почти год. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

Цитата:

"НАБУ и САП закончили расследование факта нанесения 2,2 млн грн ущерба Службе внешней разведки Украины. 25 марта 2021 года обвинительный акт в отношении трех лиц направлен в суд", - говорится в сообщении.

Детали

Среди обвиняемых:

  • экс-замглавы Службы внешней разведки Украины - ч. 2 ст. 364 ("Злоупотребление властью или служебным положением") УК Украины;
  • экс-чиновник СВР - ч. 2 ст. 364 ("Злоупотребление властью или служебным положением") УК Украины;
  • и.о. директора госпредприятия - ч. 2 ст. 364 ("Злоупотребление властью или служебным положением"), ч. 5 ст. 191 ( "Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением"), ч. 1 ст. 209, ч. 4 ст. 358 УК Украины.

"Следствие установило, что обвиняемые в период с августа по декабрь 2014 года, злоупотребляя своим служебным положением, организовали государственную закупку. В результате СВР Украины заключила договор на поставку оборудования с одним из государственных предприятий, которое не могло выполнить договоренность. Вопреки нормативным документам СВР Украины внесла полную предоплату, а оборудование не получила", - указали в НАБУ.

Средства, что госпредприятие получило от СВР за непоставленное оборудование, как отмечается, "его руководитель легализовал, перечислив компаниям с признаками фиктивности".

В результате таких действий интересам государства в лице СВР нанесено 2,2 млн грн убытков, что установлено заключением экономической экспертизы, добавили в бюро.

Что было ранее

25 февраля 2020 года участникам преступления сообщили о подозрении.

16 апреля 2020 года стороне защиты открыли материалы следствия для ознакомления.

Расследование указанных фактов детективы НАБУ осуществляли с октября 2016 года.

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