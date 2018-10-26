Двох інспекторів екологічної інспекції на Київщині піймали на хабарі

За інформацією прокуратури, інспектори з охорони навколишнього природного середовища Державної екологічної інспекції Столичного округу, один з яких є депутатом Вишгородської міської ради, вимагали та отримали неправомірну вигоду в розмірі 2 тис. доларів США від посадових осіб товариства за проведення “позитивної” перевірки та незастосування до останнього штрафних санкцій.

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Як поінформували у прес-службі, цих осіб було затримано і тепер вирішується питання стосовно повідомлення їм про підозру “у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 (вимагання й одержання неправомірної вигоди особою, яка займає відповідальне становище, вчинене за попередньою змовою групою осіб) КК України”.

У прокуратурі додали, що санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.

Нагадаємо, військова прокуратура Київського гарнізону Центрального регіону України задокументувала факт вимагання та отримання офіцерами поліції неправомірної вигоди у розмірі 50 тисяч доларів.