Двух инспекторов экологической инспекции в Киевской области поймали на взятке

По информации прокуратуры, инспекторы по охране окружающей природной среды Государственной экологической инспекции Московского округа, один из которых является депутатом Вышгородского городского совета, требовали и получили неправомерную выгоду в размере 2 тыс. долларов от должностных лиц общества за проведение "положительной" проверки и неприменения к последнему штрафных санкций.

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Как сообщили в пресс-службе, эти лица были задержаны и теперь решается вопрос о сообщение им о подозрении "в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 (вымогательство и получение неправомерной выгоды лицом, занимающим ответственное положение, совершенное по предварительному сговору группой лиц) УК Украины".

В прокуратуре добавили, что санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

Напомним, военная прокуратура Киевского гарнизона Центрального региона Украины задокументировала факт вымогательства и получения офицерами полиции неправомерной выгоды в размере 50 тыс. долларов.