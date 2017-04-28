Двох іноземців із кліше доларів та євро затримали у Івано-Франківську
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. У громадян Нігерії та Великої Британії вилучено заготівки (кліше) банкнот номіналом 100 доларів США на суму близько 500 тис. доларів США та 200 тис. євро. Про це передає УНН з посиланням на прес-службу прокуратури Івано-Франківської області.
"В ході спецоперації вночі 27 квітня в м. Івано-Франківську затримано громадян Нігерії та Великобританії. В іноземців вилучено заготівки (кліше) банкнот номіналом 100 доларів США на суму близько 500 тис. доларів США та 200 тис. євро", - йдеться у повідомленні.
Крім того, за місцем їх проживання вилучено 3700 доларів США, 1145 євро, а також заготівки кліше на суму близько 500 тис. доларів США та 200 тис. євро.
Іноземців затримали при спробі збуту фальшивої валюти.
Як повідомляв УНН 22 березня, на Черкащині викрито злочинну групу, яка збувала фальшиву валюту.