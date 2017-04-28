Двух иностранцев с клише долларов и евро задержали в Ивано-Франковске
Киев • УНН
КИЕВ. 28 апреля. УНН. У граждан Нигерии и Великобритании изъято заготовки (клише) банкнот номиналом 100 долларов США на сумму около 500 тыс. долл. США и 200 тыс. евро. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Ивано-Франковской области.
"В ходе спецоперации ночью 27 апреля в г. Ивано-Франковск задержаны граждане Нигерии и Великобритании. У иностранцев изъято заготовки (клише) банкнот номиналом 100 долларов США на сумму около 500 тыс. долл. США и 200 тыс. евро", - говорится в сообщении.
Кроме того, по месту их проживания изъято 3700 долларов США, 1145 евро, а также заготовки клише на сумму около 500 тыс. долл. США и 200 тыс. евро.
Иностранцев задержали при попытке сбыта фальшивой валюты.
Как сообщал УНН 22 марта, в Черкасской области разоблачена преступная группа, которая сбывала фальшивую валюту.