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Двох громадян РФ судитимуть за участь в терористичних організаціях

Двох громадян РФ судитимуть за участь в терористичних організаціях

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 лютого. УНН. Двох громадян Російської Федерації судитимуть за участь в терористичних організаціях "ДНР" та "ЛНР". Про це УНН повідомили у прес-службі ГПУ.

Установлено, що громадянин Російської Федерації, уродженець м. Сєвєродвінськ Архангельської області, у квітні 2016 року вступив до терористичної організації “ЛНР”, у складі незаконних збройних формувань якої брав участь у бойових діях проти сил антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей.

У липні 2016 року зазначений громадянин спільно з іншими учасниками терористичної організації (громадянином Російської Федерації та громадянином України) неподалік від населеного пункту Троїцьке Луганської області здійснив напад із застосуванням вогнепальної зброї та вибухових пристроїв на спостережний пункт Збройних Сил України, де під час бою був поранений та затриманий, а його співучасники ліквідовані.

Ще один громадянин Російської Федерації, уродженець м. Москва, колишній співробітник правоохоронних органів РФ, із січня 2015 року по вересень 2016 року брав участь у терористичній організації “ДНР”, у складі одного з незаконних збройних підрозділів якої вчиняв акти збройного опору підрозділам сил АТО. Протиправну діяльність указаної особи припинено 8 вересня 2016 року військовослужбовцями Збройних Сил України, які затримали його із боєприпасами поблизу м. Торецьк Донецької області.

Указаним громадянам РФ повідомлено про підозру у вчиненні злочинів за ч.1 ст.258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації, керівництво такою групою чи організацією або участь у ній, а так само організаційне чи інше сприяння створенню або діяльності терористичної групи чи терористичної організації), ч.1 ст.263 (незаконне носіння, зберігання, придбання, передача чи збут вогнепальної зброї), ч.2 ст.28, ч.2 ст.437 (ведення агресивної війни або агресивних воєнних дій за попередньою змовою групою осіб) КК України, стосовно кожного з них застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

У січні 2017 року обвинувальні акти стосовно зазначених осіб передані до суду для розгляду по суті.

За вчинення інкримінованих указаним громадянам РФ особливо тяжких злочинів передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від восьми до п’ятнадцяти років із конфіскацією майна або без такої.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, трьох так званих суддів "ДНР" судитимуть заочно за участь в терористичній організації.

Українські Національні Новини

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