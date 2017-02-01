Двух граждан РФ будут судить за участие в террористических организациях

Установлено, что гражданин Российской Федерации, уроженец Северодвинска Архангельской области, в апреле 2016 г. вступил в террористическую организацию "ЛНР", в составе незаконных вооруженных формирований которой участвовал в боевых действиях против сил антитеррористической операции на территории Донецкой и Луганской областей.

В июле 2016 г. указанный гражданин совместно с другими участниками террористической организации (гражданином Российской Федерации и гражданином Украины) неподалеку от населенного пункта Троицкое Луганской области совершил нападение с применением огнестрельного оружия и взрывных устройств на наблюдательный пункт Вооруженных Сил Украины, где во время боя был ранен и задержан, а его соучастники ликвидированы.

Еще один гражданин Российской Федерации, уроженец Москвы, бывший сотрудник правоохранительных органов РФ, с января 2015 г. по сентябрь 2016 г. участвовал в террористической организации "ДНР", в составе одного из незаконных вооруженных подразделений которой совершал акты вооруженного сопротивления подразделениям сил АТО. Противоправную деятельность указанного лица прекратили 8 сентября 2016 г. военнослужащие Вооруженных Сил Украины, которые задержали его с боеприпасами вблизи г. Торецкое Донецкой области.

Указанным гражданам РФ сообщили о подозрении в совершении преступлений по ч.1 ст.258-3 (создание террористической группы или террористической организации, руководство такой группой или организацией или участие в ней, а так же организационное или другое содействие созданию или деятельности террористической группы или террористической организации), ч.1 ст.263 (незаконное ношение, хранение, приобретение, передача или сбыт огнестрельного оружия), ч.2 ст.28, ч.2 ст.437 (ведение агрессивной войны или агрессивных военных действий по предварительному сговору группой лиц) УК Украины, относительно каждого из них применена мера пресечения в виде содержания под стражей.

В январе 2017 г. обвинительные акты по указанным лицам передали в суд для рассмотрения по существу.

За совершение инкриминируемых указанным гражданам РФ особо тяжких преступлений предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с конфискацией имущества или без таковой.

Напомним, как сообщал УНН, трех так называемых судей "ДНР" будут судить заочно за участие в террористической организации.