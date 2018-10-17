Двох футболістів України внесли до символічної збірної туру Ліги націй
Київ • УНН
КИЇВ. 18 жовтня. УНН. Авторитетне видання WhoScored склало символічну збірну найкращих футболістів туру Ліги націй, повідомляє УНН з посиланням на WhoScored.
До числа топ-11 гравців потрапив воротар “жовто-блакитних” Андрій П’ятов — 7,76 та автор єдиного голу у зустрічі проти Чехії Руслан Маліновський — 7,56.
Найбільше футболістів у збірній туру (5) делегувала збірна Боснії і Герцеговини, яка з рахунком 2:0 переграла Північну Ірландію. Натомість найвищий бал серед усіх має Міралем П’яніч — 8,68.
Варто зауважити, що П’ятов був визнаний порталом WhoScored й кращим гравцем матчу Україна — Чехія (1:0).