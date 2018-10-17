Двух футболистов Украины внесли в символическую сборную тура Лиги наций
Киев • УНН
КИЕВ. 18 октября. УНН. Авторитетное издание WhoScored составило символическую сборную лучших футболистов тура Лиги наций, сообщает УНН со ссылкой на WhoScored.
В число топ-11 игроков попал вратарь “желто-синих” Андрей Пятов — 7,76 и автор единственного гола во встрече против Чехии Руслан Малиновский — 7,56.
Больше всего футболистов в сборной тура (5) делегировала сборная Боснии и Герцеговины, которая со счетом 2:0 переиграла Северную Ирландию. Зато высший балл среди всех имеет Миралем Пьянич — 8,68.
Стоит заметить, что Пятов был признан порталом WhoScored и лучшим игроком матча Украина — Чехия (1:0).