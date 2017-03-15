Двох черкаських поліцейський судитимуть за перевищення службових повноважень
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. У Черкасах до суду скеровано обвинувальний акт стосовно двох працівників поліції, які в ході затримання черкащанина нанесли йому тяжкі тілесні ушкодження. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Черкаської області.
"За наслідками досудового розслідування прокуратурою області 15.03.2017 скеровано до суду обвинувальний акт стосовно працівників поліції за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження), ч. 2 ст. 365 (перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу) Кримінального кодексу України", - йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що слідством установлено, що в липні 2016 року двоє працівників поліції у місті Черкаси під час незаконного фізичного затримання місцевого жителя, застосувавши до нього спеціальний засіб – кайданки, нанесли останньому тяжкі тілесні ушкодження з метою отримати інформацію про місце перебування осіб, які можливо причетні до вчинення крадіжок у кримінальному провадженні, що розслідувалося слідчим поліції.
Слідчим суддею вказаним особам обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою, з можливістю внесення застави, та задоволено клопотання слідчого, погоджене з прокурором, про їх відсторонення від займаних посад.
Як повідомляв УНН, полтавський поліцейський вимагав хабар за сфальсифіковані правопорушення.