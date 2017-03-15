Двух черкасских полицейский будут судить за превышение служебных полномочий

"По результатам предварительного расследования прокуратурой области 15.03.2017 направлено в суд обвинительный акт в отношении работников полиции по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение), ч. 2 ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Сообщается, что следствием установлено, что в июле 2016 двое сотрудников полиции в городе Черкассы во время незаконном физического задержания местного жителя, применив к нему специальное средство - наручники, нанесли последнему тяжкие телесные повреждения с целью получить информацию о местонахождении лиц, возможно причастных к совершению краж в уголовном производстве, которое расследовалось следователем полиции.

Следственным судьей указанным лицам избраны меры пресечения в виде содержания под стражей, с возможностью внесения залога, и удовлетворено ходатайство следователя, согласованное с прокурором, об их отстранении от занимаемых должностей.

Как сообщал УНН, полтавский полицейский требовал взятку за сфальсифицированые правонарушения.