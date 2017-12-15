Двох автомайданівців викликали у ГПУ після їхньої поїздки до будинку Луценка – активіст
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. Двох автомайданівців викликали до ГПУ після їхньої поїздки до будинку Генерального прокурора України Юрія Луценка. Про це в ефірі програми “Право на владу” повідомив майданівець та колишній боєць АТО Ілля Кротенко, передає УНН.
“Ті люди, які провадять певні антикорупційні реформи, вони завжди є мішенню тих людей, кому вони переходять дорогу. Зараз активістів автомайдану, які поїхали до Генпрокурора в гості. Через день двом активістам автомайдану вислали повістки з Генпрокуратури”, — сказав він.
Як повідомляв УНН, проти народних депутатів, які перешкоджали діям правоохоронців під час затримання Міхеіла Саакашвілі, відкрито кримінальне провадження.