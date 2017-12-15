Двух автомайдановцев вызвали в ГПУ после их поездки к дому Луценко - активист
Киев • УНН
КИЕВ. 15 декабря. УНН. Двух автомайдановцев вызвали в ГПУ после их поездки к дому Генерального прокурора Украины Юрия Луценко. Об этом в эфире программы “Право на власть” сообщил майдановец и бывший боец АТО Илья Кротенко, передает УНН.
“Те люди, которые проводят определенные антикоррупционные реформы, они всегда являются мишенью тех людей, кому они переходят дорогу. Сейчас активистов автомайдана, которые поехали к Генпрокурору в гости. Через день двум активистам автомайдана выслали повестки из Генпрокуратуры”, — сказал он.
Как сообщал УНН, против народных депутатов, которые препятствовали действиям правоохранителей при задержании Саакашвили, открыто уголовное производство.