Двух автомайдановцев вызвали в ГПУ после их поездки к дому Луценко - активист

“Те люди, которые проводят определенные антикоррупционные реформы, они всегда являются мишенью тех людей, кому они переходят дорогу. Сейчас активистов автомайдана, которые поехали к Генпрокурору в гости. Через день двум активистам автомайдана выслали повестки из Генпрокуратуры”, — сказал он.

Как сообщал УНН, против народных депутатов, которые препятствовали действиям правоохранителей при задержании Саакашвили, открыто уголовное производство.