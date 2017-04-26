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Двоє дітей загинуло внаслідок пожежі на Запоріжжі

Київ • УНН

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ЗАПОРІЖЖЯ-КИЇВ. 26 квітня. УНН. У с.Переможне на Запоріжжі у приватному домоволодінні сталась пожежа, внаслідок якої загинуло двоє дітей. Повідомили у ГУ ДСНС обл., передає УНН.

Двоє дітей загинуло внаслідок пожежі на Запоріжжі

“26 квітня о 17:25 до Служби порятунку „101“ надійшло повідомлення про те, що на території приватного домоволодіння по вул. Космічна, с. Переможне, виникла пожежа.Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що у кімнаті житлового будинку горять домашні речі на загальній площі 15 кв. м.”, — повідомили у відомстві.

О 18:10 вогнеборці локалізували пожежу, а о 18:35 — повністю ліквідували.

“Як з’ясувалося, до прибуття пожежно-рятувального підрозділу мати винесла  дітей, які знаходилися у палаючому будинку, а місцевий фермер на власному автомобілі доставив до лікарні. На жаль, хлопчика 2015 р.н. та дівчинку 2014 р.н. врятувати не вдалося”, — додали у ДСНС.

У ході попереднього розслідування встановлено, що на момент виникнення загоряння діти знаходилися вдома без нагляду дорослих. Причина пожежі встановлюється. За фактом події відповідні органи ведуть розслідування.

Нагадаємо, 26 квітня дітей врятували із палаючої квартири у Хмельницькому.

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