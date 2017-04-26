Двое детей погибли в результате пожара в Запорожской обл.
Киев • УНН
ЗАПОРОЖЬЕ-КИЕВ. 26 апреля. УНН. В с.Победоносное в Запорожской обл. в частном домовладении произошел пожар, в результате которого погибли двое детей. Сообщили в ГУ ГСЧС обл., передает УНН.
"26 апреля в 17:25 в Службу спасения" 101 "поступило сообщение о том, что на территории частного домовладения по ул. Космическая, с.Победоносное, возникла пожар. Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что в комнате жилого дома горят домашние вещи на общей площади 15 кв. м. ", - сообщили в ведомстве.
В 18:10 пожарные локализовали пожар, а в 18:35 - полностью ликвидировали.
"Как выяснилось, до прибытия пожарно-спасательного подразделения мать вынесла детей, находившихся в горящем доме, а местный фермер на собственном автомобиле доставил в больницу. Мальчика 2015 г.р. и девочку 2014 г.р. спасти не удалось ", - добавили в ГСЧС.
В ходе предварительного расследования установлено, что на момент возникновения возгорания дети находились дома без присмотра взрослых. Причина пожара устанавливается. По факту происшествия соответствующие органы ведут расследование.
Напомним, 26 апреля детей спасли из горящей квартиры в Хмельницком .