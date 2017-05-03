Дві жінки-депутати міської ради побилися у Вінниці
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. Обидві народні обраниці звернулися до поліції із заявами про побиття. За їхніми заявами до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України. Про це передає УНН з посиланням на прес-службу прокуратури Вінницької області.
"У результаті подій, які мали місце 28.04.2017 р. у приміщені Вінницької міської ради (побились дві жінки-депутати міської ради), до поліції звернулися народні обранці, про спричинення їм тілесних ушкоджень. За вказаними заявами до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України, тобто умисне легке тілесне ушкодження", - йдеться у повідомленні.
Наразі слідчими проводиться першочергові, необхідні дії, спрямованні на швидке, повне, всебічне та неупереджене з’ясування всіх обставин події.
Як повідомляв УНН 1 травня, під час першотравневого мітингу у Вінниці стався конфлікт.