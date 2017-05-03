Две женщины-депутаты городского совета подрались в Виннице
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. Обе народные избранницы обратились в полицию с заявлениями об избиении. По их заявлениям в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса Украины. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Винницкой области.
"В результате событий, имевших место 28.04.2017 г. в помещении Винницкого городского совета (подрались две женщины-депутаты городского совета), в полицию обратились народные избранницы с заявлениями о причинении им телесных повреждений. По указанным заявлениям в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса Украины, то есть умышленное легкое телесное повреждение", - говорится в сообщении.
Сейчас следователи проводят первоочередные действия, направленные на быстрое, полное, всестороннее и объективное выяснение всех обстоятельств происшествия.
Как сообщал УНН 1 мая, во время первомайского митинга в Виннице произошел конфликт.