Дві збірні стали заключними учасниками фіналу чотирьох Ліги націй
Київ • УНН
КИЇВ. 20 листопада. УНН. Учасниками фінальної стадії другого розіграшу Ліги націй стали збірні Бельгії, Іспанії, Італії та Франції, передає УНН з посиланням на сайт УЄФА.
Збірна Бельгії завдяки дублю Лукаку і голам Тілеманса і Де Брюйне обіграли Данію 4:2 і обігнали її в таблиці “2” на 5 очок, здобувши першу сходинку.
Італія продовжила безпрограшну серію обіграв в гостях Боснію та Герцеговину 2:0. Голи в активі Белотті та Беррарді. Італійці лише на один пункт обігнали нідерландців у квартеті “1”.
Зауважимо, що господарем фінальної стадії повинен стати переможець групи А1, тобто Італія. Формальне призначення господаря відбудеться на засіданні Виконавчого комітету УЄФА 3 грудня, після чого пройде жеребкування півфіналів, фіналу і матчу за третє місце.