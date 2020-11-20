Дві збірні стали заключними учасниками фіналу чотирьох Ліги націй

Збірна Бельгії завдяки дублю Лукаку і голам Тілеманса і Де Брюйне обіграли Данію 4:2 і обігнали її в таблиці “2” на 5 очок, здобувши першу сходинку.

Італія продовжила безпрограшну серію обіграв в гостях Боснію та Герцеговину 2:0. Голи в активі Белотті та Беррарді. Італійці лише на один пункт обігнали нідерландців у квартеті “1”.

Зауважимо, що господарем фінальної стадії повинен стати переможець групи А1, тобто Італія. Формальне призначення господаря відбудеться на засіданні Виконавчого комітету УЄФА 3 грудня, після чого пройде жеребкування півфіналів, фіналу і матчу за третє місце.