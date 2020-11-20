Две сборные стали заключительными участниками финала четырех Лиги наций
Киев • УНН
КИЕВ. 20 ноября. УНН. Участниками финальной стадии второго розыгрыша Лиги наций стали сборные Бельгии, Испании, Италии и Франции, передает УНН со ссылкой на сайт УЕФА.
Сборная Бельгии благодаря дублю Лукаку и голам Тилеманс и Де Брюйне обыграли Данию 4:2 и обогнали ее в таблице “2” на 5 очков, одержав первую строчку.
Италия продолжила беспроигрышную серию обыграл в гостях Боснию и Герцеговину 2:0. Голы в активе Белотти и Бэррард. Итальянцы лишь на один пункт обогнали голландцев в квартете “1”.
Заметим, что хозяином финальной стадии должен стать победитель группы А1, то есть Италия. Формальное назначение хозяина состоится на заседании Исполнительного комитета УЕФА 3 декабря, после чего пройдет жеребьевка полуфиналов, финала и матча за третье место.